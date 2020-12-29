MİSP Başkanı Sancar 2021 yılından sağlık ve huzur diledi

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2021yılının barışın, dostluğun ve sağlığın yılı olmasını diledi.

Covid-19 gölgesinde bir yılın daha geride bırakıldığını belirten Sancar, “Yeni umutları ve heyecanları barındırdığına inandığımız 2021’i büyük beklentilerle karşılıyoruz. Bölgemizin de içinde olduğu coğrafyada, ülkelerin nasıl savaşa girdiği, bu savaşta ailelerin nasıl parçalandığını, üzülerek izliyoruz. Bu acı tablodan ders çıkararak, devletimize sahip çıkmak, iç çekişmeleri geride bırakarak sorunlarımıza çözüm bulmak, halkımızın birlik-beraberliğini pekiştirmek her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır” diye konuştu.

2021 yılının sağlıklı bir şekilde tüm dünya ve Kıbrıs için bir yıl olmasını dileyen Sancar, yeni yılın tüm insanlığa, Anavatan Türkiye’ye, ülkeye, halka, sağlık ve mutluluk getirmesini; 2021 yılının barış, dostluk kardeşlik ve sevgi ve sağlık yılı olmasını diledi.