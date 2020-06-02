Misafir ve Tatilciler Vaka Sayısını Artırdı

Misafir ve Tatilciler Vaka Sayısını Artırdı
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Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla şehir dışından gelen tatilciler Mersin’e virüsü taşıdı. Mersin’de misafir ve tatilciler vaka sayısını artırdı. Özel hastane çalışanı 2 hemşire, 2 polis ve 5 kişilik aile ile 2 tatil sitesinde korona testleri pozitif çıktı.

Mersin’de normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte covid-19 testleri pozitif çıkmaya başladı. Normalleşmenin ardından kalkan seyahat kısıtlaması ile birlikte şehirler arası yolculuk yapan vatandaş sayısındaki artış  Mersin’e virüsü taşıdı.

Yeni Pazar Mahallesi’nde, bir aileye İstanbul’dan gelen misafir, ailede beş kişiye virüsü bulaştırdı. Ardından  Mersin’de 2 polis ve özel bir hastanede çalışan 2 hemşirenin korona testinin pozitif çıktığı haberi geldi. Yaz ayları ile birlikte Türkiye’nin farklı illerinden tatilcilerin yazlık evlerine ve tatil sitelerine gelmeye başlaması ilimizde covid-19 vakalarını artırırken, edinilen bilgiye göre  Flamingo 4 ve Flamingo 8 sitesinde birer kişinin testi pozitif çıktı.

 REHAVETE KAPILMAYIN!

 Flamingo Tatil Sitesi Yönetimi’nin açıklaması ise;  “Birimizin sağlığı hepimize yansıyacaktır. Bu konular çok hassas ve ince konulardır. Vakanın Gaziantep şehrinden gelen komşumuzda çıktığı iletilmiştir. Sitede maskesiz gezmeyin. Hafta sonu mangallarını biraz daha erteleyin. Devletin normalleşme sürecini lütfen “geçti her şey” olarak görmeyelim.” Şeklinde sosyal medya hesaplarından bildirildi.

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