Mimar Mühendisler Odası'ndan Saner'e soğuk duş...

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) kayıtlı bir grup mimar, meslektaşları Başbakan Ersan Saner’in meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’ni de barındıracak olan ‘külliye mimarının’ Türkiye’de getirilerek vatandaşlık verilmesi nedeniyle harekete geçen mimarlar, üç farklı maddenin ihlali çerçevesinde Başbakan Saner’in meslekten men edilmesi kapsamında KTMMOB Yüksek Onur Kurulu’na sevkini talep etti.

Saner’in meslek ahlakına aykırı davrandığını açıkça belirten mimarlar, “Mimarlık, Mühendislik ve Şehir Plancılığı mesleklerinin haysiyetini bozmaya/yok etmeye yönelik davranış sergileme’, ‘Üye Hak ve Ödevlerini bilerek ihlal etme’ ve ‘Üyeler arasındaki dayanışmayı engellemeye yönelik faaliyette bulunma’ gerekçesiyle kurula gitmesi gerektiğini vurguladı.

PAZARTESİ GÜNÜ İMZAYA AÇILACAK

Mimarlar, bu konunun organizasyon üyeleri tarafından tamamen bağımsız bir şekilde gerçekleştirildiğini de aktararak, Pazartesi saat 10.30’da, KTMMOB binasında imzaya açılacağını belirtti.