Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman Cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulundu. Harman Milyonları sokağa atacağınıza, çocuklara bilgisayar alın... Bizler sizlerin yüzlerini görmek değil vizyonunuzu görmek ve duymak isteriz” dedi.

Harman paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Milyonları sokağa atacağınıza, çocuklara bilgisayar alın...

Cumhurbaşkanlığı propaganda süreci başladı!

Yüzbinlerce liralık pano, billboard ilanları havalarda uçuşuyor!

Tüm Cumhurbaşkanı adaylarınıdır bu cümlem, “Bu resimlerinizi sağa sola astırıyorsunuz ya bunların size hiçbir faydası olmayacağı gibi oy olarak bir dönüşü de olmayacaktır’”

Bizler sizlerin yüzlerini görmek değil vizyonunuzu görmek ve duymak isteriz!

Vizyon demişken, zor günlerinde halkının yanında olmak, onların ihtiyaçlarına karşılık verebilmek ve bir nebzede olsa kanayan yaralarına merhem olabilmek mesela!

Diyorum ki, panolara boy boy resimlerinizi asmak için ayırdığınız bütçeyi, bu dönemde eğitimini maddi yetersizlik ve imkansızlıklarından dolayı gerçekleştiremeyen binlerce evladımıza destek olarak harcasaydınız keşke.

11 adaysınız, her biriniz 100’er adet bilgisayar alıp ihtiyaçlı ailelerinizin evlatlarına bağışlamış olsaydınız, 1000’den fazla evladın eğitim hakkına dokunmuş olur ve bizlerden de takdir alırdınız.

Panolarda yüzünüzü gösteren değil, halkına dokunabilen Cumhurbaşkanı adayları istiyoruz....

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020, 14:50