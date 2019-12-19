Milyon EURO'luk dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme

Girne’de suç gelirlerinin aklanması için gizli ittifak kurdukları iddiasıyla tutuklanan 4 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Kıbrıslı Türk Müzisyen Genco Ecer, Ahmet Saldam, Emre Doyan ve Zamig Zeynalov, suç gelirlerinin aklanması ve suç gelirleri aklanması için gizli ittifak suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı.

Tahkikatı yürüten polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların tutuklu bulunduğu sürede, 12 kişinin ifadesinin alındığını, suçla bağlantılı olup kasada bulunan 110 bin Euro parayı çalıp kaçan 1 kişinin arandığını söyledi.

Özmüezzin, zanlıların cep telefonunda Istanbul Ümraniye Vakıf Bank şubesinden Güzelyurt Ziraat Bankası zanlı Ahmet Saldam adına 1 Milyon 890 Euro hesap cvsi tespit edildiğini belirtti.

Yürütülen soruşturmada, böyle bir paranın transfer veya yatırım olmadığını ifade eden polis, zanlıların KKTC ye kara para aklama teşebbüsünde bulunduklarını ancak yakalandıklarını söyledi.

Suça konu Alman Şirketin faaliyette olup olmadığının araştırılması için Interpole yazı yazıldığını kaydetti.

Polis soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme Ahmet Saldam, Genco Ecer ve Zamig Zeynalov’un yurt dışına çıkışını yasaklayarak, her birine 200 er bin KKTC vatandaşı kefil ve 20 şer bin TL nakit ödemesine, zanlı Emre Doyan’ın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin 200 bin TL kefalet imza etmesine karar verdi.

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Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2019, 16:05