Milli Nesil Hareketi Başkanı Azerbaycan İçin Basın Bildirisi Yayınladı

Yıldız imzalı yayınlanan basın bildirisinde şu konulara değinildi ;

Bu saldırı sonucunda sivil yerleşim yerlerinde yaşayan halktan da hayatını kaybedenler olmuştur...

Biz milli Nesil Hareketi Olarak uluslararası hukukun gereği olarak belirlenen ateşkesi ihlal ederek bölge barışını ciddi mana da tehdit eden saldırgan ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz...

Bu saldırı karşısında Azerbaycan'nın meşru savunma hakkı olacaktır...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ her anlamda ve her koşulda kardeş Azerbaycan'nın sonuna kadar kadar yanında yer alacaktır...

Milli Nesil Hareketi Olarak uluslararası toplumu ermenistanın bu kabul edilemez vahşi saldırısını gerekli şekilde şiddetle kınamaya davet ediyoruz...

İsmail YILDIZ

#MilliNesilHareketi Genel Başkanı