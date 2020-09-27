Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Sancar'dan kınama

Milli İrade’ye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar’dan Azerbaycan topraklarına saldırına Ermenistan’a sert tepki gösterdi.

Sancar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bugün sabah itibari ile kalleş ve sinsice Azerbaycan topraklarına Ermenistan’ın yapmış olduğu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycan bu manada yalnız değildir bizler üç devlet tek millet desteğiyle gerek savaşarak gerekirse de varlığımızı belli ederek sonuna kadar can Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiriz. 30 yıllık Karabağ işgali bu pervasızca yapmış olduğu sinsice saldırıdan sonra artık alınması da şart olmuştur. Yüce mevlam Azerbaycan ordusunun yar ve yardımcısı olsun. Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu belirtiriz.