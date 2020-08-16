Milletvekilleriyle gizemli yemek!

Kıbrıs Postası'nın haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bazı Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ile Girne'de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Beyaz Ev'de öğlen yemeğine katılan Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Girne Milletvekili Ünal Üstel, Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Mağusa Milletvekili Sunat Atun, Lefkoşa Milletvekili - Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu olduğu öğrenildi.