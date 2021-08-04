MİK Başkanı Halis Üresin: "İki dudak arasında karar verme noktasında olamayız"

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Çiğdem Aydın’la Günaydın” programına bağlanarak, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın iddialarına yanıt verdi…

Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’ın haberine göre; KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz “24 Haziranda pazarlık usulü ihale yapıldı. Bir firma 27,29 fiyat verdi. İhalede keşif bedeli 28 Dolar’dı. Sunulan opsiyon belgesi fotokopiydi. İlgili firma ihaleden 3 gün sonra orijinalini Merkezi İhale Komisyonu’na teslim etti. İhaleye katılırken sunulması zorunlu bir belge olması nedeniyle kabul görmedi. MİK’in bunu kamuoyuna açıklaması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu hususla ilgili herkesin bir rant sağlama peşinde olduğunu kaydeden Büyükyılmaz, “İhalenin iptal edildiğinin 3 gün sonra açıklanması gerekirken, 7 Temmuz’a kadar beklendi. MİK bekledi ve 13 gün sonra ihaleyi iptal ettiğin bildirdi. Aynı esaslarda hemen 7’sinde ihaleye çıkılması gerektiğini yazılı olarak gönderdik. Bunun bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. İhalenin 10 gün içinde yapılması gerekiyordu. MİK, bizden giden dosya ve yazıya rağmen 27 Temmuz tarihine kadar hiçbir girişim yapmadı. 8 Temmuz’da ihalenin yapılması gerekirken 27 Temmuz’da yapıyor” demişti.

“ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKMAK İÇİN İPTAL TALEBİ GELDİ”

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, “İlk dönemlerde birinci ihalede mevcut ihalenin uluslararası ihaleye çıkılabilmesi için tarafımıza iptal talebi yapıldı. Bizde komisyonumuzca uygun gördük ve ihaleyi iptal ettik. Uluslararası ihaleyi hazırlamak için 35 günlük bir askı süresi vardır çünkü bir de İngilizce versiyonunun hazırlanması gerekiyor. Dolayısıyla 35 günlük askı süresi uzun bir dönemdir” açıklamasını yaptı.

“KIB-TEK RAYİÇ BEDELİ ARTIRMADI”

İkinci ihalede 14 Dolar’lık bir fiyat teklifi yapıldığını hatırlatan Üresin, “Bunun aşırı düşük olduğu söylendi. İkinci verilen teklifin ise (32.48 Dolar) rayiç bedelin üzerinde olması nedeniyle KIB-TEK’ten bloke artırımı (Rayiç bedelin yükseltilmesi) talep edildi. KIB-TEK bloke artırımı yapamayacağını söyledi. Dolayısıyla bizde bununla ilgili toplantıyı yapıp ihalenin iptalini gerçekleştirmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

“ISLAK İMZA DEĞİL FOTOKOPİ SUNULDU”

TPIC tarafından fotokopi evrak sunulan ihaleyle ilgili de detaylı bilgi veren MİK Başkanı Halis Üresin, “Üçüncü ihalemizle ilgili olarak, şartname gereği belgelerde aranan ıslak imzalı evraklar var. Altını çizerek söylüyorum, ihale günü Merkezi İhale Komisyonu’na sunulması gereken zorunlu evraklar. İhale günü bu evraklardan sunulamayanlar oldu. Fotokopisi verilenler oldu. Zorunlu evrakın ıslak imzalı orijinal olması gerektiği için bunların değerlendirmeye tabi tutulması gerekirdi” dedi.

“BU ÇALIŞMALAR 3-5 GÜNDE TAMAMLANMAZ”

Bu çalışmaların 3-5 günde tamamlanan çalışmalar olmadığını belirten Üresin, “Bir evrakın fotokopi veya ıslak imzalı olup olmadığı bir kişinin takdirinde değildir ve bu da bir süreç ister, uzmanlık ister. Görüşümüz ‘ıslak imza ya da ıslak imza değil’ olabilir ama bunu belgeleyen kişinin de konunun uzmanı olması gerekir. Bunlar yaşanırken belli bir süreç geçtiği için KIB-TEK’te yakıt noktasında birtakım sıkıntılar yaşanmış olabilir. O farklı bir nokta ve konudur” dedi.

“ISLAK İMZALI BELGE BİZE GELMEDİ”

Konuşmasına süreçle ve yasalarla ilgili detaylı bilgiler vererek devam eden Üresin, “Merkezi İhale Komisyonu’nun 2016 Kamu Yasasına göre kriterleri, yasaları ve tüzükleri var. Ona göre karar vermek zorundayız. Yani yakıt bitiyor diye, yasalara ve tüzüklere aksi bir şekilde karar vermemiz mümkün değil. Bizden bu beklenmesin” dedi. Son çıkılan ihalede fotokopisi sunulan Opsiyon belgesinin ıslak imzalı orijinalinin taraflarına ulaştırılmadığı söyleyen Üresin, “Islak imzalı belgeler bize ulaştırılamadığından dolayı, sunulan belge fotokopi olduğu için ihalenin iptalini gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

“ASLINDA HERHANGİ BİR GECİKME YOK”

Üresin, “Ardından Pazarlık Usulü İhale talebi bizden istendi. Bu talep yasa ve prosedür gereği doğrudan KIB-TEK Yönetim Kurulu kararıyla genel müdürden geldi. Pazarlık usulü ihalenin yapılabilmesi için hiçbir şartın değişmemesi ve 10 iş günü süre boyunca ihalenin askıda kalması gerekiyordu. Cumartesi ve Pazar günleri bu sürenin dışındadır. Tam bu dönemde temaslı dönemim oldu ve daireye gidememe durumum oldu. İşe geri döndüğümün ertesi günü 11 ağustos tarihine gün verdim. Yani herhangi bir gecikme aslında yok. Araya bayram ve temaslı durumu girdi.

“YASADA OLAN BİR KRİTERİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ”

Üresin, “O dosyanın ihale makamında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda irdelenmesi ve incelenmesi gerekiyor bizim komisyondaki ekibimiz tarafından. Özellikle bu 28 Dolar rayiç bedel üzerinden çıkılıp çıkılmaması noktasında bir takım şikâyetler ve eleştiriler var. Avukatlardan gelen yazılar var. Ama biz bunların hepsini değerlendirmemize rağmen yine de çıkmak zorunda kaldık. Çünkü pazarlık usulü ihaleye çıkabilmemiz için daha önceli ihalenin şartlarında hiçbir değişiklik yapamazsın. Yani bu yasada kriterdir değiştiremezsiniz. Dolaysıyla herhangi bir gecikme olduğunu kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

“İKİ DUDAK ARASINDA KARAR VERME NOKTASINDA OLAMAYIZ”

Üresin, “Bütün bu çalışmalar yapılırken Merkezi İhale Komisyonu, yasası ve konumu gereği kamu yararı ve kamu unsurlarını enine boyuna irdeler. İki dudak arasında karar verme noktasında olamayız. Oldubitti olmaz. Enine boyuna irdelemek ve uzmanlardan teknik görüşler almak zorundayız. 2-3 günde karar üretmemizi hiç kimse bizden beklemesin. Belge orijinal midir, ıslak imzalı mıdır, fotokopi midir bunun Savcılık üzerinden Polis Genel Müdürlüğü ile yapılacak görüşmeler sonucunda bilgisi ve belgesi alınır. Daha sonra bizim komisyonumuz oturur ve karar üretir. Yani bir insan fotokopi olduğuna kanaat getirebilir ama bunun uzmanlar tarafından da belgelenmesi gerekir. Kamuoyunun da bu şekilde bir çalışma olduğunu bilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Merkezi İhale Komisyonu personelinin özveriyle çalıştığını kaydeden Üresin, “Komisyon üyeleri, başka bakanlıklarda görevli olan arkadaşlardır. Haftada bir ihale için toplantıya gelirler ve bir günde bu ihalelerin değerlendirmesi için toplanırlar. Hem kendi bakanlıkları hem de komisyonda bu işleri yapmak dıştan göründüğü kadar kolay değildir” dedi.

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Kaynak: Gündem Kıbrıs