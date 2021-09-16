Miçotakis: “Kıbrıs sorununun çözümü için tek çerçeve BM Güvenlik Konseyi kararlarıdır”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina’da bir dizi temaslarda bulunan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs sorununun müzakere yoluyla çözümü için tek çerçeve olarak BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı, Stefanou’yu AKEL liderliğine seçilmesinden dolayı tebrik etti ve Kıbrıs’a kalıcı bir çözüm bulunmasını desteklediğini söyledi ve “Kıbrıs siyasi parti liderleri ile görüşmeyi ve samimi bir diyalog gerçekleştirmeyi her zaman bir görev olarak gördüm. Bizi ilgilendiren konular her zaman Yunanistan ile Kıbrıs arasında koordinasyonu gerektirmiştir” dedi.

Miçotakis Kıbrıs için kabul edilebilir tek çözümün BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı tek uluslararası kimlik, tek egemenliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olduğunu vurguladı.