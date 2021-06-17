MHP’li vekil Ahmet Erbaş: “Devlet Hastanesi yerine Tıp Fakültesi Hastanesi olsun”

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Lefkoşa’ya yapılması planlanan 500 yataklı Devlet Hastanesi çerçevesinde iki öneri sundu.

Erbaş, “Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastane yerine daha da iyisi Tıp Fakültesi Hastanesi olsun” ifadelerini kullanarak, üniversitelerin tıp fakültesi bölümlerinden mezun olan öğrencilerin staj için Türkiye’ye gönderildiğini işaret etti ve bu ihtiyacın önerdiği şekilde giderilmiş olacağına dikkat çekti.

MHP’li vekil hastanenin adının ise Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi şeklinde olmasını da önererek, “Liderimizin adı ilelebet yaşasın... KKTC’mize her şeyin en iyisi layıktır” şeklinde konuştu.

KIbrıs Postası