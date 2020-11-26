MGK'dan, 'Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün temelini teşkil eden dayatmalar kabul görmeyecek' mesajı

Millî Güvenlik Kurulu (MGK) olağan toplantısı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, millî birlik ve beraberlik ile millî bekayı tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, MGK toplantısında Suriye’deki terör örgütlerinin uluslararası ortamdaki değişimlerden yararlanma çabalarının ele alındığı ve Türkiye’nin güney sınırında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin bir kez daha teyit edildiği kaydedildi.

“Kardeş Azerbaycan’ın çeyrek asrı aşkın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarını geri almasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan jeopolitik durum tüm boyutlarıyla ele alınmıştır” denilen açıklamada, imzalanan ateşkes antlaşmasının hayata geçirilmesi ile Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının tesisine Türkiye’nin yapacağı katkıların öneminin vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi: “Kıbrıs’taki Türk mevcudiyetini yok sayarak Ada’da iki toplum ve iki devletin varlığını kabul etmemekte ısrar edilmesinin ve tarafların çözümsüzlüğün temelini teşkil eden bu dayatmalarının hiçbir zaman kabul görmeyeceği ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının savunulmasına devam edileceğinin altı çizilmiştir. Doğu Akdeniz’deki meselelerin uluslararası hukuk çerçevesinde ve hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik irademizden taviz verilmeyeceğine işaret edilerek yaşanan gerilimlerin sebebinin diyalogdan ve iş birliğinden kaçan taraflar olduğu dile getirilmiştir.”

Libya’da istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Bu minvalde sarf edilen gayretlerin sürdürülerek Libya halkının ve meşru temsilcilerinin yanında yer alınmaya devam edileceği belirtilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Amacı ve meşruiyeti tartışmalı olan ve zaman içerisinde meşru Libya Hükûmetine yönelik aleni bir ambargoya dönüşen ‘İrini Harekâtı’ kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış, mezkûr uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir” denildi.

MGK açıklamasında şunlar kaydedildi: “Uluslararası toplum; Avrupa’daki bazı kesimlerin İslam dinini ve Müslümanları hedef alan İslam karşıtı ve ırkçı faaliyetlerine karşı özgürlükten ve demokrasiden yana tavır alarak harekete geçmeye davet edilmiştir. Etkisini giderek artıran Koronavirüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin, siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı önemle çizilmiştir.”