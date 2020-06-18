Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi’nin 24 Haziran’a kadarki süreye ilişkin tahminlerine göre, hava bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, doğu kesimlerde ise kısa süreli sağanak yağışlı geçecek.

Yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, geri kalan günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 31-34 derece, sahillerde 27-30 derece dolaylarında olması; rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette bugün ve yarın ise kuvvetli esmesi bekleniyor.