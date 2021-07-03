Meteoroloji Dairesi, kırmızı uyarı yayınladı

Meteoroloji Dairesi, “ultraviyole radyasyonu çok yüksek” anlamına gelen kırmızı uyarı yayınladı.

Meteoroloji’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 10 dakikadan fazla güneş altında kalmanın riskli olduğu, şapka ve güneş gözlüğü gibi temel korunma araçlarının yanı sıra, dışarı çıkma zorunluluğu olan insanların mutlaka gölgeden yararlanmaları ve pantolon ile beraber uzun kollu giysiler tercih etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Ultraviyole radyasyonunun en yüksek olduğu saatler ise 11.00 ile 16.00 saatleri arasında olduğu kaydedildi.

Bugün en yüksek hava sıcaklığının 39 derece dolayında olacağı ifade edilirken, orman yangını riskinin yüksek olduğu da vurgulandı.

Ultraviole (UV) radyasyon, yeryüzüne ulaşan güneş radyasyonun çok az bir kısmını oluşturuyor.

UV Radyasyonu; güneş yanığı, bronzlaşma, erken deri yaşlanması ve kanser gelişimi olmak üzere birçok biyolojik hastalığa neden olabiliyor.