Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren 3 gün boyunca don beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve cumartesi sabahları yer yer don, bugün öğleye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Dairenin, 24 Şubat’a kadar olan hava tahminlerine göre, bugünden itibaren 3 gün boyunca sabahları yer yer don bekleniyor, hava genellikle parçalı bulutlu olacak, pazar yer yer yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.