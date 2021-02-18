Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren 3 gün boyunca don beklendiğini duyurdu

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren 3 gün boyunca don beklendiğini duyurdu
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Meteoroloji Dairesi, bugün, yarın ve cumartesi sabahları yer yer don, bugün öğleye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Dairenin, 24 Şubat’a kadar olan hava tahminlerine göre, bugünden itibaren 3 gün boyunca sabahları yer yer don bekleniyor, hava genellikle parçalı bulutlu olacak,  pazar yer yer yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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