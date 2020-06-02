Meteoroloji Açıkladı

Meteoroloji Açıkladı
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Meteoroloji Dairesi, havanın bugün parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini açıkladı.    

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahminlerine göre, yarın ve Perşembe günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek; Cuma gününden itibaren ise hafta başına kadar açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey  ve Batı yönlerden orta kuvvette;  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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