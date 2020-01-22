Metehan'da büyük kaos!

Metehan Sınır Kapısı’nda dün kaos yaşandı. Muhaceretle ilgili yeni programın bilgisayarlara yüklenmesi geçişleri felç etti. Yeni program sistemi yavaşlattı, geçişler durma noktasına geldi. Vatandaşın tepkisinin ardından sistem kapatılarak tekrar eski haline getirildi. Sınır kapısında bekleyen vatandaşların hedefinde ise İçişleri Bakanlığı vardı.

“Metahan’da Kaos”

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan güvenilir bir kaynak, “gece yarısı program bilgisayarlara yüklendi. Sabah işçiler ve öğrenciler 7 gibi geçiş yapmaya başladılar. Bu sırada sistem yavaşladı. Bir kişiye neredeyse 9 dakika da kayıt yapıldı. Normalde ortalama 10 saniyedir bir kayıt. Kaydet tuşuna basarsınız ve sitem o kadar yüklendi ki kaydetmeye çalışırken dahi zaman aldı. Kuyruklar oluştu. Bayağı bir telefon trafiği oldu. Gerek Metehan’daki yetkililer gerekse geçen insanlar her tarafı aradı. PGM bu yoğunluk oluştuktan yaklaşık 1 saat sonra program ikinci bir emre kadar kapatıldı diye programı kapattı. Bütün kapılardan şikayet gitmiş. Yeni ekipman alınacakmış bu iş için. Onlar alınana kadar ne olacağı şimdilik belli değil” diye konuştu.

“90 Günlük Sürelerini Kontrol Edecekti”

Kaynak, “bu yasa 23 Ekim 2019 da yürürlüğe girdi. Muhaceret memurları 21 Ocak yani dünden itibaren vize limit aşımlarını kontrol etmeye başlayacaktı. 90 gün kuralını. Teşkilatın bilgi işlem görevlileri ve yetkililer İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a demiş ki mevcut kurulu siteme birde bu programı modülü eklersek işlemler inanılmaz yavaşlayacak. O da demiş ki bekleyecek insanlar sıkıntı değil. Sivil Hizmet Görevlilerini kursa çağırdılar yeni programla ilgili geçen hafta PGM’ye. Program kapanınca geçişler normale döndü” ifadelerini kullandı.