Mete Yarar, Beyrut patlamasına Güney Kıbrıs’ı örnek gösterdi: “2011’de benzer bir patlama oldu”

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Beyrut’taki patlamaya ilişkin Güney Kıbrıs’ta 2011 yılında benzer bir patlama olduğunu hatırlatarak, “Buna benzer bir örnek 2011 yılında Güney Kıbrıs’ta olmuştu. Onların deniz üssünün olduğu bir limanda 3 yıl önce konteyner içerisinde ele geçirilen mühimmatların patlaması sonucu çok büyük bir patlama meydana gelmişti” dedi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut geçtiğimiz gün şiddetli patlamalarla sarsıldı. Kentin liman bölgesinde bulunan bir depodaki 2.750 tonluk amonyum nitrat infilak ederken ortaya çıkan görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada ölü sayısının 100’ün üzerinde olduğu, yaralıların ise 4 bini geçtiği belirtildi. Patlamanın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğu yönündeki sorular akılları karıştırırken İsrail yaptığı açıklamayla patlamayla bir ilgilerinin olmadığını duyurdu.

“KENDİ KENDİNE MEYDANA GETİREMEZ”

Dünya gündemini sarsan patlamayla ilgili görüşlerini aktaran Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, amonyum nitratın tek başına patlatmasının mümkün olmadığını belirterek "Kendi kendine büyük bir patlamayı meydana getiremez, onu tetikleyecek başka büyük bir patlamaya ihtiyacı var. Böyle büyük patlayıcıları harekete geçirebilmek için, daha doğrusu patlama özelliği olan bu tip malzemeyi harekete geçirmek için ciddi bir patlayıcıya ihtiyaç var. Onun yemlemesinin yapılması lazım, o olmadan bunları patlatamazsınız." dedi.

Yarar, şunları söyledi;

“Buna benzer bir örnek 2011 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetiminde olmuştu. Onların deniz üssünün olduğu bir limanda 3 yıl önce konteyner içerisinde ele geçirilen mühimmatların patlaması sonucu çok büyük bir patlama meydana gelmişti. Bunun kadar büyük bir patlama değildi ama o patlamada limana ve çevresine ne kadar büyük bir hasar verdiğini hatırlarsınız. Buna benzer olaylar oluyor ve o zaman Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu patlayıcıların oradan çıkartılmasıyla ilgili onlarca defa yazı yazıldığını ancak bununla ilgili bir işlem yapılmadığı için bunun meydana geldiğini söylemişti. Kaza dediğiniz olay, bir ihmaller zinciriyle oluşmuşsa buna yine kaza diyebilir miyiz? Bizi bu görüntülere götüren, hatırlatan çok üzücü görüntülerdi bunlar.

Levent’te bir bankın önünde patlayan bombayı hatırlarsın. Bir aracın içerisine amonyum nitratı mazotla sıkıştırarak bir patlama meydana gelmişti. Yerde açılan çukurun büyüklüğünü, bankanın ön yüzündeki çökmeleri ve diğer faktörleri hatırlarsın. Burada kullanılan patlayıcının o zamanki büyüklüğü, söylenilen rakamlar değişebilir ama 150-200 kilogramlık bir patlayıcıdan bahsediyoruz. 2750 tonu kilograma çevirirsek 2 milyon 750 bin kilogram yapar. Burada başka bir faktör var, bunu karıştırmamak lazım.

Bu iş bomba imha uzmanlarının işi ama aldığımız eğitim anlamında şunu söyleyebilirim; amonyum nitratı bu şekilde tek başına patlatmanız mümkün değildir. Kendi kendine büyük bir patlamayı meydana getiremez, onu tetikleyecek başka büyük bir patlamaya ihtiyacı var. Böyle büyük patlayıcıları harekete geçirebilmek için, daha doğrusu patlama özelliği olan bu tip malzemeyi harekete geçirmek için ciddi bir patlayıcıya ihtiyaç var. Onun yemlemesinin yapılması lazım, o olmadan bunları patlatamazsınız.

Zaten dikkat ediyorsanız, patlamadan önce ufak tefek bir mühimmat patlamasına benzeyen ya da onu daha tetikleyecek başka bir patlamanın olduğunu görüyorsunuz. Havai fişek görüntüsü gibi algılanıyor ancak onlar muhtemelen mühimmatlar. Önce mühimmatlar patlamış, mühimmatların içerisinde bulunan başka patlayıcılar belki bir top mühimmatı patlamış ve arkasından bu üçüncü dediğimiz piyasada farklı isimlerle bilinebilir, büyük miktarda patlayıcıyı ya da malzemeyi tetiklemiş. Yoksa onun tek başına patlama özelliği olan bir malzeme değil. Bunu bomba imha uzmanları ve bu konudaki teknik personel açıklayacaktır. O silsileyi hep birlikte göreceğiz."