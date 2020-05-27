Mete Özmerter bu kez 3 hasta taşıdı, 10 bin yeni test kiti getirdi

Mete Özmerter bu kez 3 hasta taşıdı, 10 bin yeni test kiti getirdi
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Kıbrıslı iş insanı, pilot Mete Özmerter, Pilatus PC 12 tipi uçağıyla pandemi sürecinde 28’inci uçuşunu yaptı.

Özmerter, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın da kapatılmasından sonra havayolu şirketi ya da herhangi bir uçağı olmayan Kıbrıslı Türklere tek özel jetiyle hizmet verdi.

Hava ulaşımının durduğu bir dönemde ülkeye tıbbı malzeme taşıyan Mete Özmerter, ayrıca, acil durumlar için hastaları da özel uçağıyla İstanbul ve Ankara’ya götürdü, kimi kan
numuneleri laboratuvarlara ulaştırdı.

Mete Özmerter son uçuşunda Ercan’dan Atatürk Havaalanı’na giderek, tedavisi tamamlanan 1 bebek hasta, 1 çocuk hasta ve 2 refakatçi ile 10,000 yeni hızlı test kitini Ercan’a ulaştırdı.

 İktisatbank sahibi, özel pilot Mete Özmerter bu süreçte 28’inci uçuşunu yaptı, ayrıca, kalp ameliyatı geçiren bir bebeği de ‘en küçük yolcusu’ olarak taşıdı.

(YENİDÜZEN)

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