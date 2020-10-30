Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz 72 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın geçen yılın ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.



Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

2017 yılında Yılmaz ailesi büyük bir acı yaşadı. Mesut Yılmaz'in büyük oğlu Yavuz Yılmaz yaşamına son verdi. Mesut Yılmaz 2019 yılında akciğerinde kanser tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Bu yıl mayıs ayında da beyin sapındaki tümor nedeniyle bir operasyon geçirmişti.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

Mesut Yılmaz Türkiye siyasetinin iz bırakmış aktörlerinden biri oldu.

Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947'de istanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesini ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Almanya'da yüksek lisans yaptı. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, Turgut Özal'in isteğiyle 1983 yılında Anavatan Partisi kurucu üyesi olarak siyasete girdi. Henüz 36 yaşındaydı.



Siyasete hızlı başladı. Rize Milletvekili olarak meclise girdi; 1990 yılına kadar kurulan hükümetlerde bakanlık görevleri üstlendi.

Turgut Özal Cumhurbaşkanı olunca, Yıldırım Akbulut'un kurduğu hükümette de bakan oldu ancak istifa etti. 1991 yılında Anavatan Partisi'nin başına geçti. 1995 seçimlerinden sonra DYP ile koalisyon hükümetinde başbakan oldu. Ancak ortağıyla anlaşamayınca kısa sürede istifa etti. Türkiye'nin çalkantılı yıllarıydı.



28 şubat krizinin ardından, Erbakan hükümeti istifa edince, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Semirel hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi. Mesut Yılmaz 2002 seçimlerine kadar başbakan ya da yardımcısı olarak koalisyon hükümetlerinde görev yaptı.

YÜCE DİVAN'DA YARGILANAN İLK BAŞBAKAN



2002 seçimlerinde, Anavatan Partisi baraj altında kalınca Mesut Yılmaz genel başkanlığı bıraktı. 2004 yılında, başbakanlığı döneminde yapılan Türkbank ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla Yüce Divan'a gönderildi.

Yüce Divan'a sevk edilen ilk başbakan oldu.



Yargılandığı suçlar af kapsamında girince davanın kesin hükme bağlanması ertelendi. Yılmaz 2007 seçimlerinde bağımsız Rize Milletvekili olarak yeniden meclise girdi. Bu son seçimi oldu.

Ardından aktif siyaseti bıraktı.



Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, spora özellikle de futbola olan ilgisiyle de tanınıyordu. Koyu bir Galatasaray taraftarıydı.