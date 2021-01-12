Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. Merve Boluğur'un sürpriz açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Takipçileri Boluğur'un son paylamışını yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Merve Boluğur, 3.7 milyon takipçisiyle sosyal medyanın nabzını tutuyor. Son paylaşımı ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Merve'nin yaptığı sıfır makyaj paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.