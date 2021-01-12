Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. Merve Boluğur'un sürpriz açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Takipçileri Boluğur'un son paylamışını yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Merve Boluğur, 3.7 milyon takipçisiyle sosyal medyanın nabzını tutuyor. Son paylaşımı ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Merve'nin yaptığı sıfır makyaj paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
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Yaptığı işlerle ve  paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen , yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla özellikle geçtiğimiz yaza damga vurmuştu…

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Aşk hayatıyla ve paylaşımlarıyla sıkça kendinden söze ettiren güzel oyuncu sosyal medyada olay paylaşımlara imza atmıştı.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

33 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

, 3.7 milyon takipçisiyle sosyal medyanın nabzını tutuyor. Son paylaşımı ise  gündemine  gibi düştü.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Merve'nin yaptığı  paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından  ve  yağmuruna tutuldu.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

Doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktıran genç oyuncu ilgili odağı oldu.

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

İşte cesaretiyle sosyal medyayı sallayan 'un sıfır makyajlı hali…

Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
 
Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 16:10
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