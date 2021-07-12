Merkezi Cezaevinde, Mahkum ve Tutuklulara Covid Aşıları Yapılmaya Başlandı İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevinde Mahkum Ve Tutukluların Covid-19 Salgınına Karşı Bağışıklıklarını Güçlendirmek ve Sağlıklarının Korunması İçin 12 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren İsteğe Bağlı Olarak Covid-19 Aşılarının Yapılmaya Başlandığını Açıkladı. Merkezi Cezaevinde Covid-19 İle Mücadele Kapsamında İlk Günden İtibaren Alınan Sıkı Tedbirlerin Yanı Sıra Tüm Mahkum Ve Tutukluların Aşılanmasına Da Başlanmıştır.Merkezi Cezaevi Müdürlüğü’nün Sağlık Bakanlığı İle İşbirliği İçerisinde Yürütülen Aşılama Çalışmalarında Gönüllülük Esasına Bağlı Olarak Tüm Mahkum Ve Tutukluların Aşılanması Hedeflenmektedir. İçişleri Bakanlığının Aldığı Karar Doğrultusunda Merkezi Cezaevinde Başlatılan Aşılama Çalışmalarında Mahkum Ve Tutukluların Tercihine Göre Johnson & Johnson Veya Sinovac Aşısı Kullanılacaktır.