Merkezi Cezaevi'nde İnsanlık Dramı

Merkezi Cezaevi’nde insanlık dramı yaşanıyor. Kapasitesinin çok üstünde mahkumu barındıran cezaevinde, hükümlüler yatak bulamadıklarından dolayı yerlere serilen şiltelerde yatıyor. Zaman zaman iki mahkumun aynı şilteyi paylaştığı cezaevinde yaşanan bu durumdan hem mahkumlar hem de gardiyanlar şikayetçi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne açıklama yapan Hak-Sen Kurucu Başkanı İzzet Türkmen, “Cezaevinde insanlık dramı katlanarak artıyor. İnsanlar nefes alacak durumda değil ve dip dibe yatıyor. Olası bir salgında çok kötü sonuçlar doğabilir.” dedi.

“Cezaevinde Mescit Bölümü Dahil Her Yer Dolu”

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne ulaşan bir mahkum yakını ise, “Cezaevinde mescit bölümü dahil her yer dolu. İnsanlar yerlerde şiltelerde yatırılıyor. Bize içerideki hijyen şartlarının çok kötü olduğunu söylüyorlar. Hastalık kapmasından korkuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bütün Her Şeyde Büyük Zaafiyet Var”

Hak-Sen Kurucu Başkanı İzzet Türkmen, “İki mahkum bazen yerde bir şiltede yatıyor ve şu anki durum o dur. Tuvaletlerin önüne kadar şilteler sıralanıyor ve sabahları toplanıyor. Bildiğiniz bir insanlık dramı yaşanıyor. Ama bu çok uzun bir süredir böyle ve rakam hızla artmaya devam ediyor. Bu insanlık dramı da katlanarak artıyor. Çok uzun bir süredir ben bunu söylüyorum. Şu anda cezaevinde hijyen, insanı sağlık koşulları ve benzeri noktalarda çok büyük zaafiyet var.” dedi.

“6 Aydır Bakan İle Görüşemedik”

Türkmen, “Ayşegül Hanım sadece Hak-Sen ile değil sanırım hiçbir sendika ile görüşmüyor. Biz yaklaşık 6 aydır, hiçbir şekilde görüşme gerçekleştiremedik. Yeni cezaevi yapılsa bile oranın kapasitesi buradan gidecek mahkum sayısı ile hemen dolacaktır. Burada mevcut cezaevinin açık kalarak hükümsüz tutukluların burada konuşlandırılması gerekir. Gerçek suçlular ile hükümsüz tutukluların iç içe geçmemesi sağlanmalıdır. Ayrıca o cezaevine gidip de oranın tam kapasitesini kullanmadan insani koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“İnsanlar Dip Dibe Yaşıyor”

Hak-Sen Kurucu Başkanı İzzet Türkmen, “Geçen gün yaklaşık 15 mülteci grubu geldi. İnsanların nefes alacakları durum yoktur. Dünya koronavirüs ile boğuşurken bu insanlar dip dibe yaşıyor. Bulaşıcı bir hastalık olması halinde çok ciddi bir yayılma olacaktır. Cezaevi şu anda kapasitesinin çok üstünde hizmet veriyor.” diye konuştu.