Merkez Lefkoşa iş insanlarına tanıtıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) açılış için son hazırlıklarını yaptığı Merkez Lefkoşa’nın tanıtımları devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde faaliyet gösteren iş insanlarına, yeni tesisin hem tanıtımı yapıldı hem de görüş ve önerileri dinlendi.

Kokteyl şeklinde gerçekleşen ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ile renklenen tanıtıma Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (KTEZO) Başkanı Mahmut Kamber yanında çok sayıda iş insanı katıldı.

HARMANCI: MERKEZ LEFKOŞA SADECE AÇIK PAZAR OLARAK HİZMET VERMEYECEK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, tanıtımda iş insanlarına hem Merkez Lefkoşa’ya ilişkin projeksiyonlarını anlattı, hem de merkeze ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

Mehmet Harmancı Merkez Lefkoşa’nın sadece açık pazar olarak hizmet vermeyeceğini, birçok farklı alışveriş etkinliğine ev sahipliği yapacağını, bu anlamda iş insanlarını bu organizasyonlar için önemli gördüklerini belirtti.

Merkez Lefkoşa’nın hizmete girmesinin ardından hem şirketleri hem de tüketicileri memnun edebilecek bir anlayışta olması için çaba sarf ettiklerini dile getiren LTB BaşkanI Harmancı, Merkez Lefkoşa’yı ülkeye ve başkente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.