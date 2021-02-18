Merkez Bankası döviz faiz oranlarını düzenledi!

Vadelerinden bağımsız olarak, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,60’dan yüzde 0,40’a; Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,15’e; İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,30’dan yüzde 0,20’ye indirildi.
Merkez Bankası nezdindeki, ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,20’ye; Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,10’dan yüzde 0,05’e; İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,15’den yüzde 0,10’a düşürüldü.
Merkez Bankası’ndan verilen bilgiye göre, yeni oranlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.