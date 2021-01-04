Merit Otellerinin süresiz olarak kapatılmasına karar verildi

Merit Oteller tarafından yerel bir gazeteye verilen ilanda, oteller zincirinin süresiz olarak kapatılması yönünde karar alındığı ifade edildi.

Söz konusu ilanda, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin “ekonomi göz ardı edilerek” alındığı savunulan açıklamada, “belirsizliğin devam ettiği, bu nedenle Merit Otellerini süresiz olarak kapatma kararı alındığı” duyuruldu.

İlandaki “3 günlük karantinasız gelişler bile turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olmaktaydı” sözleri de dikkat çekti.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz

Covid-19 pandemi sürecinde yetkililer tarafından ekonomi tamamen göz ardı edilerek alınana kararlar çerçevesinde gerek vergi, gerekse piyasa ödemelerimizi eksiksiz yapmakla birlikte, çalışma arkadaşlarımıza da imkanlarımız ölçüsünde sahip çıktık.

Önceden uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız gelişler bile turizm sektörüne motivasyon ve can suyu olmaktaydı.

Ancak bugün geldiğimiz nokta itibari ile kararsızlığın ve belirsizliğin halen devam etmesinden dolayı KKTC’nin en büyük oteller zinciri olan Merit otellerini süresiz olarak kapatma kararı aldığımızı kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. “