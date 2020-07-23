Merit Otellerinden 'Covid-19' açıklaması!

Merit Otelleri, bazı haber sitelerinde yer alan "6 Merit Çalışanı Pozitif Çıktı!" başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merit Otellerinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

3 gün önce Türkiye’den negatif test ile gelen bir konuğumuzun, KKTC’ye varışında yapılan testi pozitif çıkmıştır.

KKTC Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği protokollerdeki tüm kurallar şirketimizce uygulanarak konuğumuz derhal KKTC Sağlık Bakanlığının müşahedesine devredilmiştir.

Tespitlerimiz çerçevesinde, kendisi ile bir süreliğine irtibatta bulunan bir personelimiz, “tedbir amaçlı” olarak yine Sağlık Bakanlığının karantina sürecine devredilmiştir.

Söz konusu müşterimiz ile çok daha kısa süre temasta bulunan 5 çalışanımız ise, şirketimizin aldığı tedbir kararları çerçevesinde gönüllü karantina sürecindedir.

Sağlık Bakanlığı görevlilerinin belirleyecekleri bir tarihte de kendilerine Covid-19 testi uygulanacaktır.

Dolayısıyla, bugüne kadar Merit Otel ve Casinolarında görevli yaklaşık 4,000 personelimizin hiçbirinde Covid-19 vakası kesinlikle görülmemiştir.

Asılsız haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında adli ve yasal her türlü işlem başlatılmıştır.

Kamuoyunun ve değerli konuklarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

MERİT OTELLERİ

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