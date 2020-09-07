Merit Lefkoşa karantinaya alınıyor…

Gürses, pandemi merkezinde tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibinin Gürses’in ailesi, yakınları, çalışma ekibi ve tüm temaslılarını tespit ederek karantina merkezine aldığı da öğrenildi.

Merit Lefkoşa karantinaya alınıyor…
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Gürses, pandemi merkezinde tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibinin Gürses’in ailesi, yakınları, çalışma ekibi ve tüm temaslılarını tespit ederek karantina merkezine aldığı da öğrenildi.

Gürses, pandemi merkezinde tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibinin Gürses’in ailesi, yakınları, çalışma ekibi ve tüm temaslılarını tespit ederek karantina merkezine aldığı da öğrenildi.

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