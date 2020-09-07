Merit Lefkoşa karantinaya alınıyor…

Gürses, pandemi merkezinde tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibinin Gürses’in ailesi, yakınları, çalışma ekibi ve tüm temaslılarını tespit ederek karantina merkezine aldığı da öğrenildi.