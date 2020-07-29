Merit Cristal Cove’dan test sonucu pozitif çıkan kişiyle ilgili açıklama

Merit Cristal Cove Hotel yönetimi, Covid-19 testi pozitif çıkan misafiriyle ilgili açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili tüm protokollerini eksiksiz yerine getirdiklerini belirtti.

Merit Cristal Cove tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 11.26’da otele giriş yaparak özel karantina koridorunda bulundurulan ve otel güvenliğinin kontrol ettiği özel karantina odasına girerek, test sonucunu bekleyen Tunahan Melih Çakıroğlu’nun test sonucunun pozitif olduğu bilgisinin KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından 15.30 civarında otele iletildiği kaydedildi.

Tüm kamera kayıtlarının detaylı şekilde incelenip, geçen zaman içinde sözkonusu misafirle teması olan personelin tespit edilerek, ayrı bir karantina bölümünde gözlem odalarına alındığı ifade edilen açıklamada, “Görüldüğü üzere Merit Cristal Cove Hotel, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili tüm protokollerini eksiksiz yerine getirmiştir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 20:07