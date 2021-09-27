Menteş Gündüz ‘temaslı’ olduğunu açıkladı, kendini izole etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, ‘temaslı’ olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gündüz, UBP Güzelyurt İlçe Binasında bir çalışanın PCR test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, ardından kendisinin yaptırdığı testinin negatif çıktığını fakat temaslı durumda olduğu için kendisini izole ettiğini belirtti.

Öte yandan 3 doz aşılı da olduğunu aktaran Gündüz, temaslı olan kişilere de aynı prosedürü uygulamaları gerektiğini ifade ederek, halka da ‘aşı olun’ çağrısında bulundu.