Mengi cinayetinin ayrıntılarını okurken tüyleriniz diken diken olacak...

Lefkoşa - Ortaköy'de dün meydana gelen cinayet olayıyla ilgili gözaltına alınan ve maktul Halil İbrahim Mengi ile aynı evde yaşayan, nişanlısı Sinem Cesuroğlu ile Cesuroğlu’nun teyzesi Cemaliye Onyıldız tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı, haklarında 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Teyze Cemaliye Onyıldız’ın konuşma engelli olmasından ötürü, mahkemeye iki farklı işaret dili tercümanı da katıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olayı anlatan Müfettiş Yardımcısı Fikri Sergil, kan donduran detaylar aktardı.

Olayın bilgilerine gelmesinin arından, ekibiyle birlikte Ortaköy’deki Levent Apartmanı’nın ikinci katındaki daireye gittiklerini aktaran Müfettiş Yardımıcısı Sergil, maktul Mengi’nin başına almış olduğu darbe sonucu hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.

MAKTÜL, TUVALETTE BULUNDU

Mengi’nin, evin tuvalet kısmında, yüzükoyun yatar bir vaziyette tespit edildiğini ifade eden Müfettiş Yardımcısı, zanlılar Cemaliye Onyıldız ile Sinem Cesuroğlu’nun ise oturma odasında otururken tespit edildiklerini kaydetti.

ÇOK SAYIDA KAN LEKESİNE RASTLANDI, SAKLI HALDE KAN LEKELİ KESER VE İNGİLİZ ANAHTARI BULUNDU

Müfettiş Yardımıcısı Sergil, mahkemeden temin edilen arama izni sonucunda, ev içerisinde arama yaptıklarını, çok sayıda kan lekesine rastladıklarını belirterek, koridordaki çamaşır makinesinin arkasında saklanmış halde; tahta saplı bir keser ve İngiliz anahtarının “üzerlerinde kan lekesi ile” bulunduğunu aktardı.

TERLİKLERDE KAN İZİ; ÇÖP POŞETİNDE KAFATASINA AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN PARÇALAR…

Mutfak balkonunda ve girişteki ayakkabılıkta, pembe renkte iki çift ‘kanlı’ terlik bulunduğunu belirten Polis Müfettiş Yardımcısı, çöp poşetinde ise maktulun kafatasına ait olduğu düşünülen kanlı parçalar bulunduğunu ifade etti.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KAN LEKELİ KIYAFETLER…

Çamaşır makinesinde ise kan lekeli kıyafetler bulunduğunu, zanlıların giydikleri kıyafetlerde ise kan lekelerine rastlandığını aktaran Müfettiş Yardımcısı Sergil, tespit edilen tüm bulguların emare olarak alındığını kaydetti.

ÜÇ GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Zanlılar hakkında üç gün daha tutukluluk talep edilmesinin ardından, mahkeme, her iki zanlının da soruşturmaya etki etmemesi adına üçer gün polis nezaretinde tutuklu kalmalarına karar verdi.

Kıbrıs Postası