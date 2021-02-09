Mengi cinayeti: Maktulün, cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor

Lefkoşa-Ortaköy'de yaşadığı evin tuvaletinde ölü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen Halil İbrahim Mengi olayıyla ilgili tutuklanan ve Mengi ile aynı evde yaşayan nişanlısı Sinem Cesuroğlu ve Cesuroğlu'nun teyzesi Cemaliye Onyıldız üç günlük tutukluluk sürelerinin ardından bugün yeniden mahkemeye çıkartıldı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Mahkemede yeminli şahadet veren Adli Şube'de görevli Müfettiş Fikri Sergil, sağır ve dilsiz olan zanlı Cemaliye Onyıldız'ın, maktul Mengi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia ettiğini aktardı.

CESUROĞLU'NUN KULAĞINDA KESİK TESPİT EDİLDİ

Sergil ayrıca iki zanlının da doktor kontrolünden geçtiğini ve Sinem Cesuroğlu'nun sağ kulağında sert bir cisimle oluşan kesinin tespit edildiğini ifade etti.

İDDİA ARAŞTIRILACAK

3 günlük tutukluluk sürecinde 7 farklı ifade alındığını belirten Müfettiş Sergil, evde tekrardan bir arama yapacaklarını ve zanlı Onyıldız'ın cinsel saldırı iddiasının araştırılması adına, saldırı sırasında giydiği kıyafetler ile maktulün giydiği kıyafetlerin sperm araştırması adına emare olarak alınacağını kaydetti.

20 KİŞİNİN DAHA İFADESİNE BAŞVURULACAK

20 kadar kişinin ifadesine daha başvurulacağını belirten Polis Müfettişi, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

8 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAKLAR

Kıdemli Yargıç Temay Sağer de meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, alınması gereken ifadeler, araştırılması gereken iddialar olduğuna vurgu yaparak, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Kıbrıs postası