Ülke genelinde memurlara idari izin verildi. Devlet daireleri boşalıyor...
Memurlara idari izin verildi
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YORUMLAR
Mehmet lokmanoğlu - 56 dakika Önce
Kktc de sadece memurlar yaşar ne mutlu kktc liyim diye
kerem yilmaz - 56 dakika Önce
eyvalah ta okular kapaldi memurlar izinli cocklarina yarin balarlar ozel sektorde calisan insanlar ne yapcak okul yok cocuklari evlere kitleyip ise gitsinler dimi yaziklar olsun
Murat olmez - 44 dakika Önce
Yaziklar olsun isci kesimini dusunen yok nasil vijdan var sizde insan okadarmi vijdansiz olur yaziklar olsun
..... - 43 dakika Önce
Dam altindakine izin disarda çalışan bu devletin insanı olmadığı birkez daha gozler önüne serildi
Okullar kapalı anladık öğretmenler normal diğer memular neden izinli hükümet uyuyor asgari üzreti konuşmayı unuttu tuzları kuru bu özel sektörlünün suçu günahı ne elinizi vicdanınıza koyun işçinin ahı yerde kalmaz