Memurlara idari izin verildi

Memurlara idari izin verildi
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Ülke genelinde memurlara idari izin verildi. Devlet daireleri boşalıyor...

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YORUMLAR
Yüksel öner
Yüksel öner - 1 saat Önce

Okullar kapalı anladık öğretmenler normal diğer memular neden izinli hükümet uyuyor asgari üzreti konuşmayı unuttu tuzları kuru bu özel sektörlünün suçu günahı ne elinizi vicdanınıza koyun işçinin ahı yerde kalmaz

Mehmet lokmanoğlu
Mehmet lokmanoğlu - 56 dakika Önce

Kktc de sadece memurlar yaşar ne mutlu kktc liyim diye

kerem yilmaz
kerem yilmaz - 56 dakika Önce

eyvalah ta okular kapaldi memurlar izinli cocklarina yarin balarlar ozel sektorde calisan insanlar ne yapcak okul yok cocuklari evlere kitleyip ise gitsinler dimi yaziklar olsun

Murat olmez
Murat olmez - 44 dakika Önce

Yaziklar olsun isci kesimini dusunen yok nasil vijdan var sizde insan okadarmi vijdansiz olur yaziklar olsun

.....
..... - 43 dakika Önce

Dam altindakine izin disarda çalışan bu devletin insanı olmadığı birkez daha gozler önüne serildi

Songül Barsakcı
Songül Barsakcı - 4 dakika Önce

Memurlar insan. Özel sektördekiler ?

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