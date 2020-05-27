Memurlar ve emekliler bu ay son kez kesintili maaş alacak!

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Maliye Bakanı Amcaoğlu Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada koronavirüs kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında yapılan kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından kesinti uygulaması bu ay sonu sona ereceğini söyledi. Emekliler bu hafta memurlar ise önümüzdeki hafta son kez kesintili maaş alacak.

Memurlar ve emekliler bu ay son kez kesintili maaş alacak!
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Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu konu ile ilgili açıklama yaparak Koronavirüskapsamında alınan ekonomik tedbirlerden olan kamu çalışanları ve emeklilerden yapılan maaş kesintisi uygulamasının Haziran ayı maaşlarında olmayacağını söyledi.

Tüm çalışmalarını buna göre yapıldığını söyleyen Amcaoğlu, Mayıs ayı maaşlarının da geçen ay olduğu gibi Haziran ayının başına kadar ödenmiş olacağını söyledi.

MAAŞLAR BU HAFTA ÖDENİYOR…

Maliye Bakanı Amcaoğlu, kesintili son maaşların yarın devlet emeklileri, engelliler ve yardım alanlar, Cuma günü sosyal sigorta emeklileri ve 4 veya 5 Haziranda kamu çalışanlarının olmak üzere  

Amcaoğlu ayrıca sağlık alanında görülen iyileşmenin ekonomide de görülmesi için çalışmaların devam ettiğine işaret ederek ‘tüm gayretimiz bu yönde’ dedi.

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