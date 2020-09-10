Memur-Sen: Kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmalı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Covid-19 vakalarının artışa geçmesi ile hükümetin ek tedbirler alması sebebiyle ekonomik çarkların yavaş da olsa döndürülmesi gerektiğini açıklayarak hükümete öneri ve taleplerde bulundu.

Memur-Sen: Kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmalı
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Covid-19 vakalarının artışa geçmesi ile hükümetin ek tedbirler alması sebebiyle ekonomik çarkların yavaş da olsa döndürülmesi gerektiğini açıklayarak hükümete öneri ve taleplerde bulundu.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, “Pandemiyi fırsat sayan bazı sivil toplum örgütlerinin, halk sağlığını düşünür görünerek, siyasi fırsatçılık yapmalarını tasvip etmiyoruz” diyerek “Hem tedbir istemek, hem de her alınan tedbire karşı çıkmak, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır” ifadelerini kullandı.

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