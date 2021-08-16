Mehmetçik’te harnup hırsızlığı: 6 tutuklu

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Mehmetçik’te harnup hırsızlığı: 6 tutuklu
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Mehmetçik’te harnup hırsızlığı: 6 tutuklu

Mehmetçik’te 14 Ağustos Cumartesi, üç farklı kişiye ait ağaçlardan izinsiz harnup toplanması üzerine soruşturma başlatan polis, 6 kişiyi tutukladı.

Mehmetçik’te Gopsa bölgesinde Zuhal Kırımlı Pekşah’a ait ağaçlardan 200 kg, Sevinç Onbaşı’ya ait ağaçlardan 400 kg ve Letife Tokgöz’e ait ağaçlardan da 180 kg harnup izinsiz olarak toplandı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; zanlı olarak görülen 66 yaşındaki R.T., 59 yaşındaki H.T., 44 yaşındaki A.T., 41 yaşındaki H.Ö., 42 yaşındaki H.T. ve 36 yaşındaki İ.K. tutuklandı.

Zanlılarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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