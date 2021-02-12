Mehmetçik'te vaka sayılarını Sarıçizmeli açıkladı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, BRT’de yayınlanan “Manşet+” programına katılarak, bölgedeki pozitif vaka sayısının dün akşam itibariyle 13’e yükseldiğini ifade etti.

Dün akşam tespit edilen 6 vakanın Lefkoşa’da tedavilerine başlandığını belirten Sarıçizmeli, diğer 7 vakanın geçtiğimiz hafta tespit edildiğini anımsattı.

Tespit edilen vakaların, 10 Şubat Çarşamba günü yapılan tarama testleri sonucunda tespit edildiğini belirten Sarıçizmeli, son 6 vakanın temaslılarıyla ilgili çalışma başlattıklarını ve verileri Sağlık Bakanlığı ile paylaştıklarını kaydetti.

Pozitif vakalarla temas kuranların, karantina otellerine gönderildiğini belirten Sarıçizmeli, “Bölgede ciddi bir endişe hâkim” dedi.

“BÖLGEDE TEKRARDAN TARAMA YAPMA HEDEFİMİZ VAR”

Önümüzdeki hafta, bölgede tekrar bir tarama yapma düşünceleri olduğunu ifade eden Sarıçizmeli, “Geçtiğimiz hafta tespit edilen ilk vakanın ardından vakalar arttı. Tek bir noktadan, bölgeye yayılma gerçekleşti” şekline konuştu.

“İLK VAKA LEFKOŞA’DA GÖREV YAPAN BİR POLİS”

İlk vakanın Lefkoşa temaslı olduğunu belirten Sariçizmeli, “Lefkoşa’da görev yapan bir polis arkadaşla süreç başladı. Önce ailesi, sonra ailesiyle temas eden akrabaları…” bilgisini verdi.

“VAKALARIN ÜÇÜ BELEDİYE ÇALIŞANI”

Tespit edilen vakaların üçünün belediye personeli olduğunu söyleyen Sarıçizmeli, “İlk vakanın oğlu da belediye çalışanıydı. Muhtemelen oradan kaynaklı bir temas gerçekleşti. Biz de özellikle personelle temas içinde görev yapan tüm belediye personeli evlerinde izole ediyoruz. Gerekli görülmesi halinde karantina otellerine alınacaklar” şeklinde konuştu.

“SORUN KOMŞULUK”

Sokaklardaki insan sayısıyla ilgili gerekli tedbirlerin işe yaradığını, sokaklarla ilgili bir sorun olmadığını ancak bulaşın 'komşuculuk' nedeniyle yayıldığını ifade eden Sarıçizmeli, “komşuculuk konusunda duyarsız davranılıyor. Sokakları sakin tutuyoruz ama sorun komşuculukta” dedi.

Kıbrıs Postası