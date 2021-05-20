Mehmetçik Belediyesi iki köpeğe sahip çıkamadı

Mehmetçik sakini vatandaşların, “bölgeye köpek barınağı yapılması, aksi takdirde başıboş köpeklerin kümes hayvanlarına zarar verebileceği” yönündeki kaygıları gerçeğe dönüştü, onlarca tavuk, sokak köpekleri tarafından parçalandı.

Köpekler tarafından parçalanan tavuklar

Kıbrıs Postası’na ulaşan bölge sakinlerine göre, belediyeye yapılan şikâyet üzerine ekipler bölgeye giderek “barınağa götüreceğiz” iddiasıyla köpekleri aldı, ardından da Mehmetçik Çöplüğü’ne attı.

Barınak yerine çöplüğe atılan anne ve yavru köpek

İddiaya göre, söz konusu taşıma sırasında bazı yavru köpekler belediyeye ait araçla ezilerek öldürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI, KÖPEKLERİN ÇÖPLÜĞE ATILDIĞINI DOĞRULADI

Söz konusu iddialar üzerine açıklama yapan Metmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bahsi geçen köpeklerin belediye tarafından alındığını, köpeklerin Ziyamet Veteriner Dairesi’ne götürüldüğünü ve erkek olan köpeğin uyutulduğunu, dişi olanın ise yavrularıyla birlikte çöplüğe atıldığını doğruladı.

“ARAÇLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLEN KÖPEK” İDDİASINI KABUL ETMEDİ AMA FOTOĞRAFLAR AKSİNİ GÖSTERİYOR

Sarıçizmeli, köpeklerin belediyeye ait araç ile ezilerek öldürüldüğünü ise kabul etmedi.

Ancak Kıbrıs Postası’na ulaşan fotoğraflarda, köpeklerden birinin ezilerek öldüğü görülüyor…

Ezilerek öldürüldüğü iddia edilen yavru köpek

Öte yandan bazı vatandaşlar ve hayvan hakkı savunucusu sivil toplum örgütleri, köpeklerden birinin iple boğularak öldürüldüğünü iddia ediyor.

Sarıçizmeli’nin, “benim ne kadar hayvan dostu olduğumu herkes bilir” sözleri, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu, bir kullanıcı “Köpeği uyutmak, ötekini de çöplüğe bırakmak hayvanlara gösterilimmiş yakın ilgi mi oluyor?” diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında, Kıbrıs Postası’na ulaşan Mehmetçik sakini hayvansever vatandaşlar bölgede bakmakta oldukları çok sayıdaki sokak köpeği konusunda yardım çağrısında bulunmuştu.

Yavru köpeklere bakmakta güçlük çektiklerini belirten bölge sakinleri, bölgeye bir barınak yapılması taleplerini belediyeye de bildirdiklerini fakat bir sonuç alamadıklarını aktarmışlardı.

İlerleyen zamanlarda söz konusu köpeklerin bölgedeki kümes hayvanlarına zarar vermesinden korktuklarını belirten bölge sakinleri, barınak yapılması halinde gerekli mama bağışlarını da yapacaklarının garantisini verdiklerini ifade etmişlerdi.