Mehmet Kasapoğlu: “KKTC’ye 5 öğrenci yurdu yaptık”

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 202 yılında 190 olan yurt sayısı 769’a yükseltilirken, yatak kapasitesi de buna bağlı olarak 182 bin 258’den 719 bin 597’ye çıkarıldı. 2002’de 75 il, 57 ilçede olan yurt dağılımı 81 il ve 241 ilçeye yükseltti.

Türkiye Cumhuriyerit Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

KKTC’de hiç yurt bulunmazken şimdi 5 adet yurt yapılarak öğrencilerin hizmetine sunulduğunu kaydeden Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde birçok ilde yurt inşaatı yapımının devam ettiğini ifade etti.

"KKTC'DE HİÇ YURT YOKTU"

Mehmet Kasapoğlu şunları söyledi: “2002'de 75 ilin 57 ilçesinde yurt vardı, şimdi 81 ilin 241 ilçesinde yurt var. 2002'de KKTC'de hiç yurt yoktu, 5 yeni yurt yaptık.

451 bin 550 öğrenciye burs ve kredi veriliyordu, şu an 1 milyon 434 bin 277 öğrenciye veriliyor.”