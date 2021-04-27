Mehmet Harmancı’dan Devlet Bahçeli’ye: “Piskevütünü verin bu faşiste”

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Mehmet Harmancı’dan Devlet Bahçeli’ye: “Piskevütünü verin bu faşiste”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya söylemleri nedeniyle tepki gösterdi.

Harmancı, “Piskevütünü verin bu faşiste, 17-25 Aralık’ta hesap soracaktı, sonra ‘reisinin’ yanında kuzu oldu, orijinalini kurt kaptı geriye de bu zavallı kaldı…” dedi.

LTB Başkanı Harmancı, açıklamasının devamında şöyle devam etti:

“Hadi oradan, seviyesiz, siz oralarda işkembeden atarken ‘ahmak EOKA’cı dediğin adam toplumunu savunurken ayağından vuruldu.

Bu toplumun sinir uçlarına basmaya bilinçli bir şekilde devam ediyorsunuz; niyetiniz belli de biz de çok inatçı bir toplumuz, ömrümüz vefa ettiğince sizin bağnazlığınıza karşı, sizin cahilliğinize karşı ve sizin fenalığınıza karşı direneceğiz.”

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