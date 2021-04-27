Mehmet Harmancı’dan Devlet Bahçeli’ye: “Piskevütünü verin bu faşiste”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya söylemleri nedeniyle tepki gösterdi.

Harmancı, “Piskevütünü verin bu faşiste, 17-25 Aralık’ta hesap soracaktı, sonra ‘reisinin’ yanında kuzu oldu, orijinalini kurt kaptı geriye de bu zavallı kaldı…” dedi.

LTB Başkanı Harmancı, açıklamasının devamında şöyle devam etti:

“Hadi oradan, seviyesiz, siz oralarda işkembeden atarken ‘ahmak EOKA’cı dediğin adam toplumunu savunurken ayağından vuruldu.

Bu toplumun sinir uçlarına basmaya bilinçli bir şekilde devam ediyorsunuz; niyetiniz belli de biz de çok inatçı bir toplumuz, ömrümüz vefa ettiğince sizin bağnazlığınıza karşı, sizin cahilliğinize karşı ve sizin fenalığınıza karşı direneceğiz.”