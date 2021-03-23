Mehmet Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”

Mehmet Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, açık pazarın üst yapım işlerinde pandemi nedeniyle iki aylık bir gecikme yaşandığını ancak artık son aşamaya geçildiğini belirtti.

Harmancı, “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak” diyerek, söz konusu alanın sadece Pazar günleri değil; her gün açık olacağına işaret etti.

Harmancı, “Sadece pazar günleri değil, ikinci el satışları, organik ürünler pazarı ve kitap fuarı etkinlikleri gibi Lefkoşa’ya renk katacak aktivitelerin merkezi olacak” dedi.

Mehmet Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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