18 yaşındaki Mehmet Bilokcuoğlu hayatını kaybetti.

Bilokcuoğlu’nun ani vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Mehmet Bilokcuoğlu’nun cenazesi bugün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazının ardında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek

Mehmet Bilokçuoğlu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu

Duchenne Musküler Distrofi (DMD)

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan ve sadece erkek çocuklarında görülen bir hastalıktır.

Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir protein eksiktir. Bu proteinin eksikliğinde kaslar giderek zayıflar ve kas dokusunun yerini yağ dokusu alır.