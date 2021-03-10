Mehmet Algan’ın tutukluluk süresi uzatıldı

İskele’de, kendisini "CHP - KKTC Temsilcisi" olarak tanıtıp mahkemedeki dava sürecini hızlandırabileceğini söylediği Sabina Gasımova’yı 51 bin 230 TL dolandırıp şikayetçinin evini bir başkasına devretmesini sağladığı tespit edilen zanlı Mehmet Algan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı hakkında yürütülen “Sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, Algan’ın tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 10:07