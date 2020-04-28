Mecliste tüm testlerin sonucu negatif çıktı

Cumhuriyet Meclisi'ndeki Milletvekillleri ve çalışanlara yapılan Covid-19 testlerinde 3 kişinin hızlı test sonucunun pozitif, PCR test sonucunun negatif çıktığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının almış olduğu karar ile genel kurul ve komite çalışmalarını sürdürürken Meclis çalışmalarını dönüşümlü olarak yürüten meclis personelimize, mecliste görev yapan polis memurlarımıza, temizlik ve kantin görevlerini yürüten çalışanlarımıza ayrıca bu çalışmaların doğal olarak bir parçası olan milletvekillerimize hızlı testler uygulanmıştır.

Yapılan hızlı testlerde meclis çalışanlarından 3 arkadaşımızın test sonucu pozitif çıktığı için kendilerine ayrıca PCR testi uygulanmış ve testlerin sonucu negatif çıkmıştır.

Sonuç olarak Mecliste Milletvekili ve çalışanlara yönelik yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.