Meclis’te ‘sabıkalı atama’ gerginliği

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) yönetimine, ‘sahte evrak düzenleme/tedavüle sürme’ suçlarından hüküm giyen Okan Erdemsiz’i ataması, Meclis’te gerginliğe yol açtı.

Arıklı, muhalefetin eleştirileri üzerine kürsüye çıkarak, “vefa borcumdu, atadım oldu bitti” dedi. Bunun üzerine CTP’li vekil Erkut Şahali ile aralarında tartışma çıktı, Arıklı Şahali’nin üzerine yürüdü, Meclis Başkanı, oturuma 10 dakika ara verdi.

“İYİ BİR AİLE BABASI… TOPLUMA GERİ KAZANDIRILMALI”

Muhalefetin eleştirilerinin ardından kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, söz konusu şahsın “iyi bir aile babası olduğunu, sevilen-sayılan bir isim olduğunu” söyleyerek, “Atamayla ilgili hukukçularımla konuştum, hukuki bir engel olmadığını söylediler. Ceza hukukunda 2 temel ilke var. Biri, işlenen suçun cezalandırılması ikincisi de mahkumun, topluma geri kazandırılması” dedi.

ÖZERSAY: “LAÜ, REHABİLİTASYON MERKEZİ Mİ?”

Arıklı’nın konuşması üzerine yerinden söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Mesele sadece resmi evrakların sahtelenmesi ve tedavüle sürülmesi meselesi değil, ayrıca dolandırıcılık da yapmasıdır. Böyle bir sabıkası olan bir kişiyi o kuruma atamak, iyilik yapmak mıdır? O kurum rehabilitasyon merkezi midir?” diye sordu.

Özersay, devletin hukuk danışmanının Başsavcılık olduğunu, LAÜ’nün de bir mülhak vakıf olduğunu belirterek, vakfın tüzüğünde, mütevelli heyetine atanacak kişilerle ilgili belirlemeler olduğunu kaydetti, “Şeref ve haysiyetini ilgilendiren bir suçtan hüküm giyen kişilerin, söz konusu görevlere atanamayacağının belirtildiğini” vurguladı, bu konunun Başsavcılığa sorulması gerektiğini ifade etti.

“BU ATAMAYI YAPARAK VEFA BORCUMU ÖDEDİM”

Özersay’ın soruları üzerine Arıklı, ilgili kişinin bir dönem emekli olduktan sonra işletme açtığını, işletmesinde çalışan bir gencin, evrakta tahribat yaptığını ve mezuniyet aşamasındaki çalışanının tutuklanmaması adına suçu üstlendiğini iddia etti.

Arıklı, “Arkadaşımız suçu üstleniyor, günün sonunda 74 gün hapis cezası alıyor. İyi bir aile babası, sırf bir gencin hayatı kaymasın diye üstlendiği suçtan dolayı ömür boyu bu suçu çekmesi benim vicdanımın kabul edebileceği bir durum değil. Benim iki genel başkan yardımcım da hukukçu. Onlar, herhangi bir mahsur olmadığını söylediler. Eğer hukuka aykırı olduğunu iddia ediyorsanız, yargıya başvurabilirsiniz. Ben bu atamayı yaparak, vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum” dedi.

ARDINDAN TANSİYON YÜKSELDİ…

Arıklı’nın “atama ile vefa borcumu ödedim” sözleri üzerine, Meclis’te tansiyon yükseldi.

“ATADIM OLDU BİTTİ… VAR MI DİYECEĞİNİZ?” DEDİ, SONRA ÖZÜR DİLEYİP SÖZÜNÜ GERİ ALDI

Seslerin yükselmesinin ardından “Atadım, oldu bitti. Var mı diyeceğiniz? Varsa mahkemeye gidin” diyen Arıklı, daha sonra “özür dilerim, sözümün geri alınmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

ARIKLI, ŞAHALİ’NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ardından Arıklı’ya CTP’li vekil Erkut Şahali tepki gösterdi, Arıklı Şahali’nin üzerine yürüdü. Araya vekillerin girmesinin ardından, Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verdi.