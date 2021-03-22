Meclis’te ikinci yoklamada da yeterli sayıya ulaşılamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisaba takıldı; yarına ertelendi.

İlk yoklamada yeter sayıya ulaşılamaması nedeniyle 10 dakikalık aranın ardından ikinci yoklama yapıldı, yeter sayıya yine ulaşılamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, oturumun nisaba takılmasından ötürü birleşimi yarına erteledi.

Azınlık hükümeti, HP’den istifa eden 3 bağımsız Milletvekili’nin yoklamaya katılmasıyla yeter sayısına ulaşabiliyordu.

Ancak bugünkü toplantıya, “mazeretli” olmasından ötürü Bağımsız Milletvekili Mesut Genç katılmadı, bu nedenle nisap sağlanamadı.