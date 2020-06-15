Meclis’te gerginlik

İlgili Bakanlar’ın sorulara yanıt vermemesi, Muhalefet Milletvekilleri’ni ayağa kaldırdı. Turizm Bakanı Üstel’den sonra Ulaştırma Bakanı Atakan da sorulara yanıt vermeden Meclis Kürsüsü’nden ayrıldı.

Atakan: “Görev ve yetkilerim dışındaki sorulara yanıt veremem”

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, karantinasız girişlerle ilgili mecliste konuştu, “Kişilerin ülkeye geliş amacı ile basına yansıyan şekli ile ilgili farkın araştırılmasını istedim” dedi, kendi yetkileri ve bilgileri çerçevesinde sorulara yanıt verebileceğini de söyledi.

“18 Mart tarihinde ülkeye gelen bütün yolcuların karantinaya alınması başladı. O karardan itibaren ülkeye giren her giriş itfaiye kapısından yapılmıştır. Hiçbir gelen yolcu, gelen yolcu veya VIP kapısını kullanmaz. İlk günden beri aynı işlemler yapıldı.” diyen Atakan, gelen kişilerin kimler olduğunun sorulması üzerine “Ben gelecek olan kişilerin teknik yetenekleri nedir, benim sorumluluğumda değil. Bakanlar Kurulu’nda da değil. Ülkeye geliş koşulları ilke ilgili kurula bilgi gelir” diye konuştu.

“Basının görevinin engellenmesi diye bir şey değildir. Biz geldik çekim yapacağız diyemezsiniz. Belli kurallarda başvuru olur” diyen Atakan YENİDÜZEN ekibinin Ercan’da engellenmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Atakan, “İsimlerin basına yansımış halini yeni gördüm. Bu toplantı sonrasında ben de kendi sorularımı soracağım. Ortaya bir geliş amacı, bir de basına yansıyan bir birini tutmayan iki vaka çıktı. Bundan dolayı bu mudur değil midir diye sordum. Bize aktarılan şeklinin uygulandığını ilgili bakan açıkladı.” şeklinde konuştu.

Erhürman sordu, Atakan yanıtladı…

İtirazlar üzerine Tolga Atakan yeniden kürsüye geldi… CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi döneminde ‘özel izin verilen’ kişilerle ilgili ‘detaylı bilgilere ve özel izinle geleceği işle ilgili ilintisine bakılması’ gerekliliğini altını çizdi.

Erhürman: Bakanlar Kurulu’nun bu konuda özel izni var mı?

Atakan: Bakanlar Kurulu’nun kararı var. Yenidüzen Muhabiri arkadaş beni aradı, bilgi sordu.

Erhürman: Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Baktım yayınlanmadı.

Atakan: Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili sorularınız varsa, yanıtlayım. Bakanlar Kurulu bana uçuşla ilgili bir olur iletti.

Erhürman: Resmi Gazete’de yayınlanmamış ve yürürlüğe girmemiş bir konu ile ilgili siz yürütme yapamazsınız.

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