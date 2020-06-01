Meclis’te Denktaş – Amcaoğlu tartışması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, hem Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne hem de hükümetin açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

“AÇIKLAMALARINA DİKKAT ETMESİ GEREKEN; MUHALEFET DEĞİL, HÜKÜMETTİR”

Başbakan Ersin Tatar’ın bugün Meclis’te yaptığı konuşmasına değinen Denktaş, “Başbakan, açıklamasında, muhalefetin açıklamalarına ve söylemlerine çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Pandeminin başından beridir muhalefet son derece hassas davranıyor ve söylemlerine dikkat ediyor. Esas söylemlerine dikkat etmesi gereken hükümetin ta kendisidir” şeklinde konuştu.

Türkiye’den gelecek öğrencilerin karantinaya alınacağı ve karantina masraflarını kendilerinin ödeyeceği yönündeki kararın, gereksiz tartışmalara yol açtığını ifade eden Denktaş, “Öyle bir tartışma yaşandı ki sosyal medyada, gelecek olan da gelmekten vazgeçti. Hükümet, açıklamalarına dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

İmzalanan mali protokole değinen Denktaş, “Bir program imzalandı, sanki olağan bir durumda imzalanmış gibi bir eylem planı içeriyor” diyerek, ortaya çıkan eylem planının olağanüstü duruma uygun olmadığın belirtti.

Protokolde, “pandemi” kelimesinin geçmediğini, pandeminin yarattığı ekonomik krizle ilgili herhangi bir kelimenin bulunmadığını ifade eden Denktaş, “Yapılan çalışma, normal dönem için hazırlanmış” söylemini yineledi.

“HÜKÜMETİN UMURUNDA OLAN TEK ŞEY PARAYI ALMAK”

Hükümetin umurunda olan tek şeyin, parayı almak olduğunu, parayı almanın, sıkıntıları ortadan kaldırmaktan daha önemli olduğunu ifade eden Denktaş, “Maaşları eski rakamlar üzerinden ödemek, hükümet için çok daha önemli. Kesintiler? O sizin sorununuz değil, daha sonra gelecek olan ödesin” ifadelerini kullandı.

DENKTAŞ – AMCAOĞLI TARTIŞMASI…

Denktaş’ın konuşması sırasında yerinden konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Sen 2018’de ne yaptın?” diye sordu, tartışma başladı.

AMCAOĞLU: “SEN 2018’DE NE YAPTIN? EVE KAPATMAKLA FENA MI ETTİK?”

Bunun üzerine Denktaş, “Be arkadaşlar, 14 gün diye girdik, 55 gün evde kapalı kaldık. Bunun yarattığı ekonomik bir kriz var. Hiç mi umurunuzda değil? 2018’de yaşadığımız döviz kriziydi. Mevcut durumla alakası yoktu” diye sordu. Bunun üzerine Bakan Amcaoğlu, “eve kapatmakla fena mı ettik” dedi.

DENKTAŞ: “SİZİN DERDİNİZ VARSA YOKSA MAAŞ ÖDEMEK”

Amcaoğlu’nun “sen 2018’de ne yaptın” sorusuna yanıt veren Dektaş, 2018 yılında döviz krizi yaşandığını, mevcut şartlarla karşılaştırılamaz bir süreç yaşandığını ifade ederek, “sizin derdiniz, varsa yoksa maaşları ödeyin” diyerek tepki gösterdi, “krizin 2023’e kadar devam edeceğinin farkında varın” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 15:14