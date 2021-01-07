Mecliste bugün ‘başkanlık seçiminin ertelendiği’ duyurulacak

Meclis ‘Başkanlık Divanı’ seçimi gündemiyle toplanacak fakat Başsavcılığa yapılan başvuru nedeniyle seçim bugün gerçekleşmeyecek... Öte yandan Meclisin bir diğer gündemi de Milletvekillerinin güncel konuşmaları...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanıyor...

Meclisin bugün Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.00’da toplanması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Başkanlık Divanı seçimleri ve milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

BAŞSAVCILIK’TAN GÖRÜŞ TALEP EDİLİYOR

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, adeta “soruların havada uçuştuğu” toplantıda, Anayasa ve Meclis İç Tüzüğünde seçimlere ilişkin yer alan maddelerin “yeterince açık olmaması” nedeniyle, Meclis Başkanlığı’nın Başsavcılığın görüşüne başvurmasına karar verildi.

Bu nedenle Meclis Başkanlığı seçimi, bugün gerçekleşmeyecek; Başsavcılık’tan çıkacak görüşlerin tarihine göre seçim tarihi de şekillenecek.

NETLEŞMEYEN KONULAR…

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nde, seçimlerin beş tur yapılabileceği ifade ediliyor.

İlgili maddelerde, “İlk dört oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun arandığı, dördüncü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, en çok oy alan iki aday için beşinci oylamanın yapıldığı ve beşinci oylamada en fazla oy alan adayın seçildiği” ifade ediliyor.

Meclis İç Tüzüğü’nün yine aynı maddesinde, “Adayın tek olması halinde de söz konusu kuralların uygulanacağı” ifade ediliyor.

Elde edilen bilgilere göre sorular tam da bu noktada başlıyor.

UBP kanadı, tek adaylı bir seçimde, beşinci oylamaya gelinmesi halinde salt çoğunluk aranmayacağına göre; 23 kabul, 24 ret alan bir adayın seçimi kazanıp kazanmayacağını soruyor.

UBP’nin sorduğu bir diğer soru ise, “seçim iptal mi oldu, yoksa kaldığı yerden devam edecek mi?”

Öte yandan muhalefetin de cevap bulamadığı bir soru mevcut: “26 ret oyu alan Resmiye Canaltay, tekrardan aday olabilir mi?”

Söz konusu soruların yanıtları, Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’nde “yeterince açık” bir şekilde ifade edilmemesinden ötürü, Meclis Başkanlığı’nın Başsavcılık görüşüne başvuracağı ifade ediliyor.

UBP AYRI BAŞVURDU

Öte yandan UBP’nin de Başsavcılığın görüşüne başvurduğu öğrenildi.

50 Milletvekilinden oluşan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda; nisap, güvensizlik önergesi ya da seçim gibi, Meclis çalışmalarının tümünde, 26 sayısının bulunma şartı mevcut.

Bu nedenle Başkanlık seçiminde de, aday olan kişinin “26 kabul oyu” alması gerekiyor.

Ancak Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olması ve Hüseyin Özgürgün’ün ise adada bulunmaması nedeniyle Meclisteki aktif vekil sayısı 48.

Bu nedenle Başsavcılığın görüşüne başvurulduğu öğrenildi.

OLUMLU GÖRÜŞ ÇIKARSA, UBP YİNE ‘RESMİYE CANALTAY’ DİYECEK

Bu arada, UBP’nin, Başsavcılık’tan olumlu görüş çıkması halinde, Pazartesi günkü seçimde 13 kabul, 26 ret oyu alarak Başkan seçilemeyen Resmiye Canaltay’ı tekrardan aday göstereceği ifade ediliyor.

UBP’DE İKNA ÇALIŞMALARI

Öte yandan Başbakan Ersan Saner’in dün milletvekilleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiği ve Meclis Başkanlığı seçiminde “ret oyu” kullanan vekilleri ikna etmeye çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

Kıbrıs Postası