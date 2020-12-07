Meclisin gündemi karantinalı gelişler

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk önce bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.

Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 14 Aralık’ta yasama ve denetim gündemiyle toplanması kararı milletvekillerinin onayına sunuldu. Karar oy birliği ile kabul edildi. Meclisin bir sonraki birleşimi 14 Aralık’ta olacak.

ÖZDENEFE

Genel Kurulda ilk sözü CTP milletvekili Fazilet Özdenefe aldı. Özdenefe, ülkeye geleceklerden, özellikle de öğrencilerden karantina ücreti talep edilmesi kararını eleştirdi.

Özdenefe, dünyada COVİD-19 salgınıyla ilgili mücadelenin, ülkede ise akıl karışıklığının sürdüğünü belirterek, “Yurt dışında okuyan öğrenciler ülkeye geliş hazırlığı yapıyor. Karantina ücretleriyle ilgili bu ‘Son dakika’ kararı ailelerde ve öğrencilerde şaşkınlık yarattı. Öğrencilerle ilgili bazı önlemler alınacağı söylendi ama şu an itibarıyla açıklama yok” dedi.

Ev karantinası konusunda hala bir düzenleme yapılmadığını kaydeden Fazilet Özdenefe, geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalara işaret ederek, “Aralığa geldik hala belirsizlik ve keşmekeş vardır” şeklinde konuştu.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler, de karantina ücretleriyle ilgili konuştu.

Çeler, karantina koşulları, ev karantinasına geçiş, testlerle ilgili yapılması gerekenleri sürekli anlatmaya çalıştıklarını belirterek, “Son zamanlarda gökten bir şey düşse bundan Ali Pilli sorumlu tutuluyor. Bu kararlar sadece Sağlık Bakanlığı ile ilgili değil” dedi.

Ülkeye geleceklerin karantina ücretlerini ödemesi kararını eleştiren Çeler, “Ne desek boş. Bu çocuklar kendi evlatlarımızdır. Yılbaşı nedeniyle ailelerinin yanına gelecekler. Burs bile vermediğimiz bu çocuklardan ücret talep edeceğiz. Kimisi bu sistem yüzünden biletlerini yakmak zorunda kalacak. Derhal bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yanlış karantina sistemine para verildiğini savunan Çeler, TDP’nin bu konuda önerisi olduğunu ancak bunun dikkate alınmadığını söyledi.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmacıları yanıtladı. Amcaoğlu, COVİD-19 ile ilgili ilk sürecin 9 Mart’ta başladığını kaydederek, 30 milyon TL’lik bir ödenek kalemi oluşturduklarını, bugüne gelindiğinde 2020 bütçesinde 155 milyonluk ödenek kalemi ayrıldığını belirtti.

Amcaoğlu, “Bu kalemin tamamı bitti. 100 milyon TL’lik kısmı karantina süreçlerine harcadık” dedi.

Bakan Amcaoğlu, şu anda 46 tesiste 2 bin 828 kişinin kaldığını belirterek, “Kimseyi ayrı tutmadık. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşın, öğrencinin, oturma izinlinin ve yabancı uyruklu çalışma izinlilerin karantina süreçlerini karşıladık. Taşıma da dahil. Yani sadece Maliye Bakanlığı yapmadık, tur operatörü gibi bu kişilerin karantina süreçlerini sağlıklı şekilde geçirebilmesiyle ilgilendik” şeklinde konuştu.

Kuzeydeki ve güneydeki vakaları karşılaştıran Amcaoğlu, aralık ayında KKTC’de 68, Güneyde bin 886 olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, “Maliye Bakanlığı olarak acizlik göstermedik. Çocukların evlerine ulaşabilmesi için charter seferler düzenledi. Hepsinin tek tek evine getirilmesini sağladık, gelemeyenler ve burs alamayanlar için de bin 700’lik aylık katkı sağladık. Geldiğimiz noktada hükümetsizliğin yarattığı sıkıntı nedeniyle ek bütçe yaratamadık, yapamadık, ödenek kalemlerindeki yetersizlikten dolayı bu konuyla ilgili ulaştırma, sağlık ve maliye bakanlığında yapılan toplantıda, geçici süre, 2020 bitimine kadar bazı kararlar almak zorunda kaldık.” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, aralık, ocak ve şubat aylarında ülkeye gelmesi muhtemel 5 bine yakın yabancı ve KKTC uyruklu öğrencinin karantina süreçleriyle ilgili çalışmayı yaptıklarını, buraya 10 milyon TL’lik bir ödenek kalemi gerekli olduğunu söyledi.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Genel Kurulda da söz aldı.

Pilli, “Çocuklar için ne gerekirse yapılacak. Kimse endişe etmesin.” dedi.

Pilli, Maliye’nin zora girdiğini, bu nedenle böyle bir karar alındığını belirten Pilli, dün akşam bakanlarla, öğrencilerle, ailelerle de görüştüğünü belirtti.

Ev karantinası üzerinde çalışıldığını da kaydeden Pilli, “Bazı öğrencilere ev karantinası vereceğiz. Bu Sağlık Bakanlığı kontrolünde olacak. Aile ve öğrencilerle konuşulacak. Zaten kimseye zarar gelmeyecek şekilde bu uygulamayı yapıyorduk. Yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ülkeye 3 gün gelecek öğrencinin 7 gün karantinada kalamayacağını belirten Pilli, ev karantinası konusunda da öğrencilerin bilinçli olduklarını, aileleri ve toplum konusunda hassas davrandıklarını söyledi.

Ali Pilli, toplum sağlığıyla ilgili kararların sürekli değişebileceğini, doğru olanın da bu olduğunu belirterek, “Hangi tedbirleri alırsanız alın, risk vardır. Riski düşürmek için çalışıyoruz” dedi.

Sağlık için bazı fedakarlıkların yapılması gerektiğini de ifade eden Pilli, “Sağlık önde olacaksa, ekonomi biraz geride kalacak. Girne’de yerel vakaların artmasıyla canlanan hayat geriledi. Ancak güvenli ülke olursak ekonomi ileri gider. Öğrencilerin gelmesi lazım ama şartlar da var. Yurt sahipleri de elini taşın altına koymalı” şeklinde konuştu.

Pilli, Genel Kurul salonunu da işaret ederek, milletvekillerinin maske takmadığını söyledi, “Maske takmıyorsanız güvenli bir ülkede yaşıyorsunuz demektir. Bu ülkede pandemiyle ilgili bir başarı vardır. Bu başarı benim değil, hepimizin başarısıdır” şeklinde konuştu.

Pilli, narenciye işçileriyle ilgili bir soru üzerine “Ülkeye 150 işçi geldi. İşçiyi getiren de işçi de bakanlık da bu konuda üzerine düşeni yapacak. Kontraktörler, kendine göre bir yer buldu, bulmaya devam ediyorlar. Sağlık ekipleri bunları kontrol ediyor. Testleri yapıyoruz. Ufak tefek sorunlar olabilir, onları da çözeceğiz” dedi.

Pandemi hastanesiyle ilgili soru üzerine Sağlık Bakanı, “Ufak tefek sıkıntılar var. Onları çözeceğiz. Yılbaşından önce burayı açacağız. Hiç eksiksiz burası bitecek” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kürsüde konuşma yaparken bile karantina ücretleri konusunda gelişmeler yaşandığını söyledi.

Maliye Bakanı’nın 10 milyon kaynağı oluşturduğunu kaydeden Amcaoğlu, “İster KKTC vatandaşı, ister yabancı olsun, öğrenci statüsünde ülkeye gelen kimse karantina ücreti ödemeyecek. Yatırım yapanlara da paraları iade edilecek. Öğrenci dostu ada olarak öğrenciler için özveri göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Bu davranışın devletin çocuklarına sahip çıkması noktasında selamlanması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Mesele öğrenciyse, vatandaşsa birlikte çalışmak elzemdir. Bu çalışmalar neticeye vardı.. Tek bir öğrenciden karantina parası alınmayacak. Parayı yatıranlar varsa, geri ödenecek. Yatırmayanlar açısından düzelmiş olacak” şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine Çavuşoğlu, KKTC vatandaşı dahil ülkedeki öğrenci sayısının şu an için 35 bine düştüğünü belirterek, ikinci dönem online derslerin azaltılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği düşüncesinde olduklarını, zamanı gelince bu konunun değerlendirileceğini belirtti.